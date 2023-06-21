Кременчуцьке КП «Аква-Сервіс» купує трактор для прибирання у місцях відпочинку

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 135

Кременчуцьке КП «Аква-Сервіс» має намір придбати трактор за 1,71 млн гривень для обслуговування місць масового відпочинку кременчужан. Про це стало відомо з Програми діяльності та розвитку КП «Аква-Сервіс» на 2022-2024 роки, зміни до якої рішенням Кременчуцької міської ради затвердили на засіданні сесії 16 червня.

Мова йде про доповнення видатків для придбання трактора YTO NLX 1054 потужністю 105 кінських сил у комплекті з фронтальним навантажувачем або аналог.

Де у Кременчуці рятувальники працюватимуть на пляжах

У пояснювальній записці до документа вказано, що за підприємством закріплено 10 місць масового відпочинку Кременчуцької громади та додатково обслуговується місце масового відпочинку на озері Лісове (Третій Занасип — ред.), де потрібно проводити роботи з дискування та просіювання піску, роботи х переміщення та навантаження відходів тощо. Зазначається, що на балансі підприємства є трактор потужністю 54 кінських сили, однак його потужності не вистачає.

Загалом у 2023 році згідно з програмою КП «Аква-Сервіс» планує витратити 15,4 млн гривень. Протягом трьох років — 44,5 млн гривень.

У Кременчуці розпочали підготовку місць масового відпочинку до купального сезону



