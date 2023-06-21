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Кременчуцьке КП «Аква-Сервіс» купує трактор для прибирання у місцях відпочинку

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 135

З бюджету мають виділити 1,71 млн гривень

Кременчуцьке КП «Аква-Сервіс» має намір придбати трактор за 1,71 млн гривень для обслуговування місць масового відпочинку кременчужан. Про це стало відомо з Програми діяльності та розвитку КП «Аква-Сервіс» на 2022-2024 роки, зміни до якої рішенням Кременчуцької міської ради затвердили на засіданні сесії 16 червня.

Мова йде про доповнення видатків для придбання трактора YTO NLX 1054 потужністю 105 кінських сил у комплекті з фронтальним навантажувачем або аналог. 

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У пояснювальній записці до документа вказано, що за підприємством закріплено 10 місць масового відпочинку Кременчуцької громади та додатково обслуговується місце масового відпочинку на озері Лісове (Третій Занасип — ред.), де потрібно проводити роботи з дискування та просіювання піску, роботи х переміщення та навантаження відходів тощо. Зазначається, що на балансі підприємства є трактор потужністю 54 кінських сили, однак його потужності не вистачає. 

Загалом у 2023 році згідно з програмою КП «Аква-Сервіс» планує витратити 15,4 млн гривень. Протягом трьох років — 44,5 млн гривень. 

У Кременчуці розпочали підготовку місць масового відпочинку до купального сезону


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
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