Кременчуччина попрощалася з полеглим воїном Вадимом Куцим, який загинув під Бахмутом

Вчора, 20 червня, в Оболонській громаді Кременчуцького району попрощалися з полеглим Героєм Вадимом Куцим. У бою під Бахмутом 13 червня загинув Вадим Олександрович Куций (1990 р. н) — старший стрілець 2 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 13 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини А4355.
Прощання відбулося у с. Лукашівка. Спочатку односельці віддали шану біля будинку захисника України, а далі попрощалися на кладовищі.
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