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Кременчуччина попрощалася з полеглим воїном Вадимом Куцим, який загинув під Бахмутом

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 394

 

Вічна пам'ять та шана загиблому захиснику України 

Вчора, 20 червня, в Оболонській громаді Кременчуцького району попрощалися з полеглим Героєм Вадимом Куцим. У бою під Бахмутом 13 червня загинув Вадим Олександрович Куций (1990 р. н) — старший стрілець 2 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 13 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини А4355.

Прощання відбулося у с. Лукашівка. Спочатку односельці віддали шану біля будинку захисника України, а далі попрощалися на кладовищі. 

— Важко знайти слова втіхи, але нехай добрий, світлий спомин про Захисника назавжди залишиться у нашій пам’яті. Сумуємо та низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Героя знайде вічний спокій… Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас, — йдеться у повідомленні груп Семенівської громади. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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