«Чутно лише крик її душі»: Кременчуччина попрощалася з депутатом Михайлом Кравченком, який загинув на війні

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Вчора, 11 червня, Козельщинська громада Кременчуцького району провела в останню путь депутата Кременчуцької райради, який загинув на російсько-українській війні, Михайла Кравченка. 46-річний старший лейтенант, заступник командира роти загинув 4 червня 2023 року поблизу села Новоочеретувате в Донецькій області.

Михайло «Мишко» Кравченко (19.01.1977 р.) був депутатом Кременчуцької районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». А також депутатом Козельщинської селищної ради.

Михайло Кравченко — член Комітету картингу FAU, організатор та функціонер на численних змаганнях з картингу, тренер юних пілотів. Восени минулого року його донька Марія виступала в складі української команди на FIA Motorsport Games.

Михайло був майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Раніше працював вчителем у НВК, захоплювався картингом. Він був організатором кубка України з картингу, ентузіаст своєї справи, вкладав не лише душу, а й кошти у розвиток картингу.

— Видніються куполи Монастиря Різдва Богородиці... Подвір'я чисте й охайне. Видно, що до всього торкнулися дбайливі й вправні руки. До звичайної української хатинки... До сараю, де на стінах видніється крам господаря... Квітнуть троянди, плететься лоза винограду. Життя навколо бурлить. Крім Нього... Тихо. Чутно лише крик Її Душі... Тієї єдиної, кому було дозволено називати Його Мі... Він лежить в білій закритій труні. До труни постійно міцно притиснуті чиїсь долоні. Довго... Наче обіймаються з труною і питають того, хто всередині - Друже... Як так?.. Чому?.. І Його посмішка у відповідь розвертає твою душу навпіл. Його світло знищує маску повсякдення й очі відмовляються тебе слухатися... Вони - стан душі... А їй боляче, як ніколи... На вулиці чорно. Від сотень і сотень людей... Односельчани, друзі, колеги, побратими... Нескінченна черга бажаючих віддати останню шану Воїну... Людська ріка... Тиха і невідворотня... Побратими виносять Його в останню прогулянку рідною вулицею... Тією самою, де прогулюючись вечорами зі своїм Коханням будували плани на майбутнє... Де вчив першим крокам свою доньку і бігав за вєліком сина, коли тому перший раз відкрутили бокові колеса... Тією вулицею де й Сам не раз збивав коліна... А тепер на колінах стоїть вся, вулиця. До поки видно її край... Уклінна подяка... Шана Воїну... Ти сіль цієї Землі. Ми пронесемо твої мрії через це пекло. Ти є в наших думках і наших серцях, Друже! Дякуємо за честь знати тебе, Михайло Кравченко, — поділився на своїй сторінці у фейсбуці товариш Михайла Роман Пастушенко.

До того як пішов захищати Батьківщину займався ремонтом автомобілів для фронту.

Наприкінці травня для Михайла почали збирали кошти на авто, адже наш земляк воював на своїй техніці.

Товариш Роман Пастушенко зауважив, що зараз продовжують збирати кошти на авто, яке назвуть на честь Михайла. Автомобіль допомагатиме побратимам загиблого військового з Кременчуччини наближати нашу перемогу.

— Ми отримали дозвіл від Альони Кравченко (дружина Михайла — ред.) на те, щоб ще один КрАЗ назвати іменем Михайла. Це буде КрАЗ 255Б для ППО ЗСУ, і він буде виконувати бойові задачі пов'язані з транспортуванням тяжкого спецобладнання ППО саме на Запорізькому напрямку — там де загинув наш Воїн. КрАЗ є в наявності. Він в ідеальному стані, і після ТО відразу розпочне виконувати завдання зі знищення ворога. Я особисто прижену цей автомобіль в Україну з Фінляндії — так само, як і 2 попередніх КрАЗи. Ми виконаємо йому ТО в Білій Церкві й він відразу перейде до військових. Друзі. Від нас потрібно лише зібрати кошти. Вартість КрАЗ — 9500€. Вартість логістики — близько 2000€. Оголошую збір у розмірі 492.000 грн на придбання КрАЗ 255Б «Михайло Кравченко» (станом на 12 червня зібрали половину суми), — додав товариш.