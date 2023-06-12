Рятувальники з Полтавщини продовжують допомагати населенню на Херсонщині

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 305

Рятувальники з Полтавщини на снігоболотоході продовжують допомагати населенню на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Снігоболотохід «Богун» може долати майже будь-які перешкоди, зокрема їхати крутими схилами. Дно автомобіля виготовлене у формі човна, тому не боїться води й може плисти наче човен, замість керма важелі, а двигун — дизельний. Швидкість пересування — 40 км/год по твердій поверхні й 6 км/год по воді. Тиск у колесах можна знижувати відповідно до потреб місцевості.

Екіпаж складається з п'яти рятувальників і водія. Також є два місця для спеціальних твердих нош з відповідними пристроями для постраждалих, які дають змогу підняти потерпілих для евакуації на гелікоптері, якщо той не зможе приземлитися.

Пожежний автомобіль, який був направлений до Херсону із 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Горішніх Плавнів, повернувся до частини.