Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 13 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Європейська, 66/13-68;
- просп. Свободи, 15-19.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Олександрійська, 20/36-49;
- пров. Промисловий, 6/37;
- вул. Самойлівська, 26-34;
- проїзд Самойлівський, 7А;
- вул. Сергія Єфремова, 14-43;
- пров. Транспортний, 10/17-12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- пров. Самойлівський, 20А;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- вул. Василя Сліпака, 1-11.
У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:
- вул. Вітчизняна, 13-20;
- пров. Луговий, 24-37;
- проїзд Луговий, 16-25;
- вул. Юрія Кондратюка, 15-74/23.
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