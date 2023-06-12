Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 13 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Європейська, 66/13-68;

просп. Свободи, 15-19.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Олександрійська, 20/36-49;

пров. Промисловий, 6/37;

вул. Самойлівська, 26-34;

проїзд Самойлівський, 7А;

вул. Сергія Єфремова, 14-43;

пров. Транспортний, 10/17-12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10;

пров. Самойлівський, 20А;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2, 3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

вул. Василя Сліпака, 1-11.

У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача: