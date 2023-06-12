Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 13 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Європейська, 66/13-68;
  • просп. Свободи, 15-19.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Олександрійська, 20/36-49;
  • пров. Промисловий, 6/37;
  • вул. Самойлівська, 26-34;
  • проїзд Самойлівський, 7А;
  • вул. Сергія Єфремова, 14-43;
  • пров. Транспортний, 10/17-12/16;
  • пров. Шкільний, 10-17/10;
  • пров. Самойлівський, 20А;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2, 3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
  • вул. Василя Сліпака, 1-11.

У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:

  • вул. Вітчизняна, 13-20;
  • пров. Луговий, 24-37;
  • проїзд Луговий, 16-25;
  • вул. Юрія Кондратюка, 15-74/23.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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