Слуга народу - Полтавщина
Відпустки військовим, реструктуризація кредитів: нардеп Олексій Устенко розповів про останні рішення Ради
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Полтавщина, Афіша

21 червня на Полтавщині відкриється фотовиставка «Янголи спорту»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 153

 

Прийматиме експозицію Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка

21 червня відбудеться відкриття фотовиставки «Янголи спорту» у Полтаві. Прийматиме експозицію Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка.

На виставці презентують майже 150 фотографій з історіями тренерів та спортсменів, які загинули на російсько-українській війні. Команда Спортивного комітету понад рік працювала над проєктом. Загалом зібрали понад двісті історій відомих професійних спортсменів, які виступали на міжнародних змаганнях, а також спортсменів, які лише починали свою кар'єру. Біографію спортсменів дізнавалися з соцмереж, згодом близькі загиблих почали самі звертатися до команди й надавати фото бійців.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: фото війна виставка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх