21 червня на Полтавщині відкриється фотовиставка «Янголи спорту»

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21 червня відбудеться відкриття фотовиставки «Янголи спорту» у Полтаві. Прийматиме експозицію Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка.

На виставці презентують майже 150 фотографій з історіями тренерів та спортсменів, які загинули на російсько-українській війні. Команда Спортивного комітету понад рік працювала над проєктом. Загалом зібрали понад двісті історій відомих професійних спортсменів, які виступали на міжнародних змаганнях, а також спортсменів, які лише починали свою кар'єру. Біографію спортсменів дізнавалися з соцмереж, згодом близькі загиблих почали самі звертатися до команди й надавати фото бійців.