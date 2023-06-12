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Цього тижня найбільше подорожчали м'ясо птиці та капуста: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 247

Найбільше подорожчала капуста, а подешевшало – вершкове масло

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Найбільше цього тижня подорожчали яйця, м'ясо птиці, капуста та буряк, а подешевшало масло, цукор, цибуля та пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

  • курячі тушки — на 1,00 грн за кг;
  • яйця — на 90 копійок за десяток;
  • капуста білокачанна — на 2,00 грн за кг;
  • буряк — на 49 копійок за кг;

Найбільше подешевшали:

  • масло вершкове — на 2,50 за 0,18 кг;
  • цукор —  на 60 копійок за кг;
  • цибуля — на 1,50 за кг;
  • дизельне пальне — на 1,04 грн за літр;
  • газ скраплений — на 3 копійки за літр.

Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22 % до 10 %.

У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцький район ціни моніторинг цін
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