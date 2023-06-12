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«5 гравцями «Кременя» зацікавилися клуби УПЛ», — президент ФК «Кремінь» Ковнір

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 101

 

Президент футбольного клубу «Кремінь» розповів про фінансову складову та можливість продавати гравців 

Президент футбольного клубу «Кремінь» Сергій Ковнір розповів, що 5 гравцями цікавляться клуби Української Прем'єр-Ліги. Про це він розповів під час передачі футбольних м’ячів для юних вихованців «Кременя» закуплені за кошти солідарності.

Футболісти «Кременя» в урочистій обстановці отримали форму та м’ячі
— Наразі 5 гравцями зацікавлені клуби УПЛ, — сказав Сергій Ковнір.

Також він розповів, з якими труднощами зіштовхнулися, чи задоволений виступом команд в чемпіонаті та додав, що вдалося продати воротаря Єрмолова, якого придбав харківський «Металіст».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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