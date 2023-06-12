У селі під Кременчуком вирощують стільки кавунів, що можуть забезпечити ними всю Полтавщину

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 155 Коментарів: 1

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на приватному сільськогосподарському підприємстві «Дружба» у селі Очеретуватому Семенівської селищної громади Кременчуцького району. Воно вирощує сільськогосподарські культури та займається тваринництвом.

Назва «Дружба» існувала ще з 1961 року, на той час це був колгосп. У 2001 році цю назву перейняло приватне сільськогосподарське підприємство, яке очолив Сергій Семигреєнко.

На ПСП «Дружба» працює близько 200 людей, 3000 пайовиків довірили йому свої землі, підприємство обробляє понад 6 тисяч гектарів. Тут вирощують огірки, помідори, капусту, цибулю, моркву, перець, буряк, баклажани, кавуни, дині, смородину, малину, ожину, горіхи, яблука. Фрукти, ягоди та овочі, які тут збирають, продають у магазинах в Семенівці, а також за замовленням доставляють у різні населені пункти — Одесу, Кременчук тощо.

«Плантація» цибулі

Завскладом та агроном Євгенія Сурмило каже, що підприємство зможе забезпечити кавунами усю Полтавську область. До прикладу, минулого року засіяли 9 гектарів баштанних культур. Вирощують різні сорти кавунів — «Продюсер», «Кримсон Світ», «Вогник».

Огірки у теплиці збирають з червня по листопад. Зараз їх продають по 70 грн за кг. Працівниці пасинкують огірки — обривають бічні пагони, що ростуть з пазух листків, щоб вони не тягнули на себе сік і поживні речовини, а стиглі огірки були крупнішими.

На підприємстві є практика брати працівників на сезонні роботи по цивільно-правовим або трудовим угодам, співпрацюючи зі службою зайнятості.

ПСП «Дружба» орендує штучну водойму — так зване Біляківське водосховище. Тут ловлять рибу, а на острові посеред ставка вирощують свиней та кіз. Зараз Біляківське водосховище обміліло, тож свині можуть тікати з острова вбрід або по льоду взимку.



Один із напрямків роботи підприємства — бджільництво. Читайте репортаж про пасіки, медовий завод та вирощування бджолиних маток на нашому сайті.