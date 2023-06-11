Бійці Кременчуцького добровольчого куреня вшанували пам'ять свого загиблого на фронті побратима Вадима Китаєва

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На загальному шикуванні ДФТГ №3 добровольці схилили голови у пам'ять про загиблого Героя під час хвилини мовчання

Сьогодні, 11 червня, на загальному шикуванні Кременчуцького добровольчого куреня (ДФТГ № 3) перед проведенням навчальних стрільб командир добровольчого формування підполковник Андрій Чуйко розповів про загибель на фронті їхнього побратима, колишнього бійця ДФТГ №3 Китаєва Вадима В'ячеславовича.

Для вшанування пам'яті загиблого захисника України оголосили «Хвилину мовчання» і сотня добровольців зняли головні убори та схилили голови.

Після загального шикування «Кременчуцький Телеграф» запитав у командира Кременчуцького добровольчого куреня (ДФТГ № 3) підполковника у відставці Андрія Чуйка про загиблого та чи багато колишніх бійців ДФТГ, як і Вадим Китаєв, добровільно пішли на військову службу до лав ЗСУ та НГУ.

- Близько 50 добровольців з нашого ДФТГ №3, отримавши у нас початковий військовий вишкіл у перші місяці повномасштабної війни, добровільно пішли до лав ЗСУ та НГУ. Вони наразі воюють проти ворога у складі підрозділів ДШВ, морській піхоті, бригадах тероборони та в полку «Азов». На жаль, серед них є загиблий – Вадим Китаєв. Про його загибель на фронті ми дізналися учора. Він був одним із кращих добровольців нашого ДФТГ – справжній патріот, дуже позитивна та сумлінна людина. Командування ДФТГ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого побратима! Він навічно залишиться у нашому строю і назавжди у нашій пам’яті. Герої не вмирають, - заявив Андрій Чуйко.

Про загиблого Героя розповів керівник Волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков, який також був у строю ДФТГ та добре знав Вадима Китаєва.

- Він с перших днів повномасштабної війни прийшов у ДФТГ – як тільки його створили. Позивний собі обрав «Гном». Невеликого зросту, дуже позитивний життєрадісний та дружній чоловік. Новина про його загибель мене просто шокувала. З нашого ДФТГ він добровільно пішов до лав Національної гвардії України одним із перших – восени минулого року. І чомусь потрапив у штурмовики. Це було дуже небезпечно, але він цього хотів. Пройшов повноцінне бойове навчання в навчальному підрозділі, здав усі заліки та потрапив до «Азову». Воював на Запорізькому напрямку. Наскільки я знаю – у той день їх підрозділ сильно «накрили» артилерією та авіацією. Безперервно обстрілювали позиції з 20.00 вечора до 4.00 ранку. Мені про це розповіли побратими загиблого. Вічна слава Герою, - сказав Олег Биков.