Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 12 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Академіка Маслова, 19;

вул. Івана Мазепи, 8Г-17;

вул. Криворудна, 2.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: