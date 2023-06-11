Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала срібо чемпіонту України

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8 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України серед молоді, який став відбірковим на чемпіонат Європи, що відбудеться у Фінляндії.

Кременчужанка Ярослава Ялисоветська змагалася у легкоатлетичних змаганнях з бар'єрного бігу. Ярослава пробігла дистанцію 400 метрів з бар'єрами та подолала її за 59.63 секунди, що майже на 1 секунду швидше за норматив. У підсумку наша спортсменка посіла 2 місце.

- Дорога на чемпіонат була складною та дуже довгою, що повпливало на показаний час, але я задоволена змаганнями, конкуренцією та, нарешті, рідними людьми поряд зі мною. Я ніколи не зупиняюся та повертаюся працювати далі і готуватися до майбутніх стартів - процитувала спортсменку пресслужба Кафедри Фінансів КНУ імені Тараса Шевченка.