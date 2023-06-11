Слуга народу - Полтавщина
Відпустки військовим, реструктуризація кредитів: нардеп Олексій Устенко розповів про останні рішення Ради
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала срібо чемпіонту України

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 233

 

Наша спортсменка наразі тренується у Португалії

8 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України серед молоді, який став відбірковим на чемпіонат Європи, що відбудеться у Фінляндії.

Кременчужанка Ярослава Ялисоветська змагалася у легкоатлетичних змаганнях з бар'єрного бігу. Ярослава пробігла дистанцію 400 метрів з бар'єрами та подолала її за 59.63 секунди, що майже на 1 секунду швидше за норматив. У підсумку наша спортсменка посіла 2 місце. 

- Дорога на чемпіонат була складною та дуже довгою, що повпливало на показаний час, але я задоволена змаганнями, конкуренцією та, нарешті, рідними людьми поряд зі мною. Я ніколи не зупиняюся та повертаюся працювати далі і готуватися до майбутніх стартів - процитувала спортсменку пресслужба Кафедри Фінансів КНУ імені Тараса Шевченка.  
 

Зауважимо, що з травня минулого року Ярослава живе та тренується на спортивній базі в португальському Лісабоні. Спорстменка виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Нині із дівчиною працюють два тренери: португальський тренер Жоао Абрантеш та тренерка Олена Голуб, яка готує дистанційно з Києва. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: біг легка атлетика Ярослава Ялисоветська
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх