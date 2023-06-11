Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала срібо чемпіонту України

8 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України серед молоді, який став відбірковим на чемпіонат Європи, що відбудеться у Фінляндії.
Кременчужанка Ярослава Ялисоветська змагалася у легкоатлетичних змаганнях з бар'єрного бігу. Ярослава пробігла дистанцію 400 метрів з бар'єрами та подолала її за 59.63 секунди, що майже на 1 секунду швидше за норматив. У підсумку наша спортсменка посіла 2 місце.
Зауважимо, що з травня минулого року Ярослава живе та тренується на спортивній базі в португальському Лісабоні. Спорстменка виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Нині із дівчиною працюють два тренери: португальський тренер Жоао Абрантеш та тренерка Олена Голуб, яка готує дистанційно з Києва.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.