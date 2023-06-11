У Кременчуці відбувся благодійний футбольний турнір «Джавелін Cup»

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 323

Участь у змаганнях взяли 12 команд, а збрані кошти передали на потреби територіальної оборони

Протягом травня проходив традиційний благодійний турнір з футболу 5х5 «Джавелін Cup» організований Асоціацією розвитку спорту. Головна мета турніру - зібрати кошти для потреб Збройних Сил України, а також - підтримка футболу у Кременчуці.

12 кращих команд Кременчука весь місяць розігрували 3 кубки та по завершенню маємо такий результат:

СК Геологія - переможець Золотої Ліги Джавелін CUP;

НГУ - переможець Срібної Ліги Джавелін CUP;

СК Нафтохімік В - переможець Бронзової Ліги Джавелін CUP.

Також відзначили символічну п'ятірку турніру:

Владлен Гончар (СК Геологія),

Вячеслав Кувшинов (ФК Антон),

Денис Дудка (НГУ),

Дмитро Лавський (СК Геологія),

Юрій Павлик (ФК Антон).

Щодо головної мети турніру - вдалося зібрати 13 121 грн (минулорічний збір 10 454 грн) для потреб Кременчуцьких бійців 3-ї стрілецької роти 145 батальйону ТрО 116 бригади ЗСУ на антидронову пушку.