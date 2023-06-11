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У Кременчуці відбувся благодійний футбольний турнір «Джавелін Cup»

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 323

 Участь у змаганнях взяли 12 команд, а збрані кошти передали на потреби територіальної оборони 

Протягом травня проходив традиційний благодійний турнір з футболу 5х5 «Джавелін Cup» організований Асоціацією розвитку спорту. Головна мета турніру - зібрати кошти для потреб Збройних Сил України, а також - підтримка футболу у Кременчуці.

12 кращих команд Кременчука весь місяць розігрували 3 кубки та по завершенню маємо такий результат:

  • СК Геологія - переможець Золотої Ліги Джавелін CUP;
  • НГУ - переможець Срібної Ліги Джавелін CUP;
  • СК Нафтохімік В - переможець Бронзової Ліги Джавелін CUP.

Також відзначили символічну п'ятірку турніру:

  • Владлен Гончар (СК Геологія),
  • Вячеслав Кувшинов (ФК Антон),
  • Денис Дудка (НГУ),
  • Дмитро Лавський (СК Геологія),
  • Юрій Павлик (ФК Антон).

Щодо головної мети турніру - вдалося зібрати 13 121 грн (минулорічний збір 10 454 грн) для потреб Кременчуцьких бійців 3-ї стрілецької роти 145 батальйону ТрО 116 бригади ЗСУ на антидронову пушку.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Асоціація розвитку спорту
Теги: футбол допомога ЗСУ
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