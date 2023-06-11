У Кременчуці відбувся благодійний футбольний турнір «Джавелін Cup»

Протягом травня проходив традиційний благодійний турнір з футболу 5х5 «Джавелін Cup» організований Асоціацією розвитку спорту. Головна мета турніру - зібрати кошти для потреб Збройних Сил України, а також - підтримка футболу у Кременчуці.
12 кращих команд Кременчука весь місяць розігрували 3 кубки та по завершенню маємо такий результат:
Також відзначили символічну п'ятірку турніру:
Щодо головної мети турніру - вдалося зібрати 13 121 грн (минулорічний збір 10 454 грн) для потреб Кременчуцьких бійців 3-ї стрілецької роти 145 батальйону ТрО 116 бригади ЗСУ на антидронову пушку.
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