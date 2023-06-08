«Кременчукводоканал» отримав «Аварійну майстерню»

«Кременчукводоканал» отримав нову техніку для ремонтних бригад. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці.
За сприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство відновлення) до Кременчука надійшов автомобіль «Аварійна майстерня», який допоможе усувати пориви на мережах водопостачання та водовідведення.
Кременчук отримав автомобіль в рамках «Проєкту розвитку міської інфраструктури-2», який реалізується спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
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