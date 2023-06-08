У Кременчуці біля смітника знайшли гранату (додано)

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8 червня на вулиці Квітки Цісик (колишній провулок Льва Толстого), 28 біля смітника знайшли гранату. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Є підозра, що граната бойова. На місці, де виявили знахідку, працюють екстрені служби.

Подробиці чекайте згодом, коли редакція матиме офіційні коментарі.

Додано:

За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 18.25 надійшло повідомлення про знайдену гранату.

На місце виклику прибули ідентифікатори ДСНС для обстеження знахідки. Під час огляду з'ясувалося, що це граната РГД-33 часів Другої світової війни. На місці події виставили пост з працівників поліції.