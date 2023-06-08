Під час порятунку людей на Херсонщині загинув військовий з Кременчука Володимир Кавуліч

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Вчора, 7 червня, у Херсоні загинув визволитель міста Володимир «Кабанчик» Кавуліч з Кременчука, який рятував людей від наслідків підриву Каховської ГЕС російськими військовими.

Вова був бійцем і начальником координаційного штабу добровольчого формування «Феміда» у складі 124-Ї бригади ТРО. Коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вони з побратимами організували рятувальну операцію для збереження життів цивільного населення і тваринок, постраждалих внаслідок техногенної катастрофи. Евакуювали їх, а тим часом не припинялися обстріли.

- Під його керівництвом було врятовано понад 130 херсонців. Вчора, коли бійці вирушали на допомогу мешканцям Херсонщини, їхній човен потрапив у сильну течію, разом із Вовою загинув його побратим «Юг». Він був найбільш люблячим і вірним чоловіком. Найкращим татом для нашого синочка Лева, - написала на своїй сторінці дружина Володимира Анастасія.

Володимир Кавуліч народився у Кременчуці у 1989 році, закінчив школу в Супрунівці. У 2013 році переїхав до Києва. З перших днів був активним учасником Революції Гідності. З початком російсько-української війни пішов добровольцем, де у складі «Карпатська Січ» перебував на ротації в селі Піски Донецької області.

Служив у складі свободівських добровольчих батальйонів «Січ» та «Карпатська Січ». Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Добровольчого батальйону «Феміда-Чорнобаївка», який очолює Едуард Леонів, голова Кримської «Свободи». Був начальником координаційного штабу батальйону.

Володимир Кавуліч брав участь у визволенні Херсона та області. Із 6 червня допомагав рятувати місцевих. За дві доби під керівництвом Володимира врятували понад 130 херсонців.