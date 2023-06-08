Слуга народу - Полтавщина
Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Воїни світла

Під час порятунку людей на Херсонщині загинув військовий з Кременчука Володимир Кавуліч

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 213

 

Вічна пам'ять та слава загиблому захиснику України

Вчора, 7 червня, у Херсоні загинув визволитель міста Володимир «Кабанчик» Кавуліч з Кременчука, який рятував людей від наслідків підриву Каховської ГЕС російськими військовими. 

 

Вова був бійцем і начальником координаційного штабу добровольчого формування «Феміда» у складі 124-Ї бригади ТРО. Коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вони з побратимами організували рятувальну операцію для збереження життів цивільного населення і тваринок, постраждалих внаслідок техногенної катастрофи. Евакуювали їх, а тим часом не припинялися обстріли. 

- Під його керівництвом було врятовано понад 130 херсонців. Вчора, коли бійці вирушали на допомогу мешканцям Херсонщини, їхній човен потрапив у сильну течію, разом із Вовою загинув його побратим «Юг». Він був найбільш люблячим і вірним чоловіком. Найкращим татом для нашого синочка Лева, - написала на своїй сторінці дружина Володимира Анастасія. 

 

Володимир Кавуліч народився у Кременчуці у 1989 році, закінчив школу в Супрунівці. У 2013 році переїхав до Києва. З перших днів був активним учасником Революції Гідності. З початком російсько-української війни пішов добровольцем, де у складі «Карпатська Січ» перебував на ротації в селі Піски Донецької області.

 

Служив у складі свободівських добровольчих батальйонів «Січ» та «Карпатська Січ». Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Добровольчого батальйону «Феміда-Чорнобаївка», який очолює Едуард Леонів, голова Кримської «Свободи». Був начальником координаційного штабу батальйону.

 

Володимир Кавуліч брав участь у визволенні Херсона та області.  Із 6 червня допомагав рятувати місцевих. За дві доби під керівництвом Володимира врятували понад 130 херсонців.

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Херсон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх