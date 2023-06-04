У Положення про звання «Почесний громадянин міста Кременчука» внесли зміни

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 187 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради затвердили Положення про звання «Почесний громадянин міста Кременчука» у новій редакції. Відповідне рішення депутати Кременчуцької міської ради затвердили на попередній сесії.

Згідно з положенням залишаються пункти про те, що звання не присвоюється посмертно. Також розглядаються пропозиції раз на 5 років. Виключенням може бути прийняття окремого рішення за пропозицією громадськості міста за особливо видатні та героїчні вчинки. Наприклад, як наші льотчики Герої України Андрій Герус та Вадим Ворошилов.

У положенні додали пункт про надання одноразової допомоги сім'ям загиблих/померлих Почесних громадян міста та встановлення надмогильної споруди у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу (працездатну) в розрахунку на місяць становить 2684 грн. Й на сьогодні ця сума складає 402 600 грн.

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець на своїй сторінці у фейсбуці зауважила, ця сума завелика для встановлення пам'ятника:

- Зараз прожитковий мінімум 2589 гривень. Тобто, родина може отримати до 388 350 грн на виготовлення пам’ятника чи ін. Я ніяким чином не хочу образити заслужених людей, але… почесні громадяни Кременчука мають пільги за життя - 100% відшкодування за оплату комунальних послуг, раз на рік допомога на оздоровлення, у разі смерті - витрати на поховання з місцевого бюджету. То я дуже перепрошую, але хто бенефіціар цієї допомоги на встановлення пам’ятника? Ми допомагаємо одній сім’ї за рахунок інших сімей покривати потребу, яка не є першочерговою. Майже 400 тисяч з місцевого бюджету… Але для мене це навіть не питання грошей. Це - про вшанування пам’яті, про наші моральні орієнтири. Колись казав мій дід: «Ні з чим ми прийшли у цей світ, ні з чим і йдемо... Перед смертю усі рівні». Зараз, під час війни, коли стільки наших співвітчизників загинуло на фронті та від бомб у своїх будинках, коли навкруги стільки смертей, ми будемо демонструвати, що чиясь пам’ять вартує 400 тисяч, а чиясь - скромного надгробка за кілька тисяч?

Нагадаємо, що з міського бюджету Кременчука родини загиблих в ТЦ «Амстор» отримали по 17 000 грн на встановлення пам'ятників. Також з міського бюджету компенсують поховання не лише загиблих від російських обстрілів цивільних осіб, а й військових.