Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 20:52 Переглядів: 742

У понеділок, 5 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Автокразівський, 24-85;

вул. Героїв Маріуполя, 85, 87, 89, 91;

вул. Миру, 4А.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

пров. Будівельний, 10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;

пров. Медовий, 2-27/16;

вул. Партизанська, 11-21/1;

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: