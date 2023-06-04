Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 5 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 5 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 24-85;
- вул. Героїв Маріуполя, 85, 87, 89, 91;
- вул. Миру, 4А.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1;
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.
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