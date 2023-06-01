Дитячо-юнацькі клуби у Кременчуці підготували для дітей розваги на свіжому повітрі 1 червня

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 266

До Міжнародного дня захисту дітей для вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання підготували розважальні програми на свіжому повітрі. Про це повідомляє пресслужба мерії. Рухливі ігри, естафети, цікаві та смішні конкурси – педагоги пропонують дітям активний відпочинок на різний смак.

Заходи проходитимуть 1 червня у зелених та паркових зонах поблизу клубів за місцем проживання, а саме: