Дитячо-юнацькі клуби у Кременчуці підготували для дітей розваги на свіжому повітрі 1 червня
Сьогодні, 08:30
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Заходи проведуть до Міжнародного дня захисту дітей
До Міжнародного дня захисту дітей для вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання підготували розважальні програми на свіжому повітрі. Про це повідомляє пресслужба мерії. Рухливі ігри, естафети, цікаві та смішні конкурси – педагоги пропонують дітям активний відпочинок на різний смак.
Заходи проходитимуть 1 червня у зелених та паркових зонах поблизу клубів за місцем проживання, а саме:
- клуб «Сузір’я» - вул. Олексія Древаля, 27а, початок о 17.00;
- клуб «Дивограй» - вул. Шевченка, 64, початок о 17.00;
- клуб «Старт» - сквер «Юність», початок о 16.30;
- клуб «Пошук» - наб. Л.Дніпрова, 72, початок о 16.30;
- клуби за місцем проживання «Мрія», «Аврора», «Промінь», «Джерельце» проводитимуть свято у регіональному ландшафтному парку «Кагамлицький», проспект Лесі Українки, 29, початок о 17.00.
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