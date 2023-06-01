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Дитячо-юнацькі клуби у Кременчуці підготували для дітей розваги на свіжому повітрі 1 червня

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 266

 

Заходи проведуть до Міжнародного дня захисту дітей

До Міжнародного дня захисту дітей для вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання підготували розважальні програми на свіжому повітрі. Про це повідомляє пресслужба мерії. Рухливі ігри, естафети, цікаві та смішні конкурси – педагоги пропонують дітям активний відпочинок на різний смак.

Заходи проходитимуть 1 червня у зелених та паркових зонах поблизу клубів за місцем проживання, а саме:

  • клуб «Сузір’я» - вул. Олексія Древаля, 27а, початок о 17.00;
  • клуб «Дивограй» - вул. Шевченка, 64, початок о 17.00;
  • клуб «Старт» - сквер «Юність», початок о 16.30;
  • клуб «Пошук» - наб. Л.Дніпрова, 72, початок о 16.30;
  • клуби за місцем проживання «Мрія», «Аврора», «Промінь», «Джерельце» проводитимуть свято у регіональному ландшафтному парку «Кагамлицький», проспект Лесі Українки, 29, початок о 17.00.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ОДЮК клуби діти розваги день захисту дітей
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