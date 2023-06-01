Як минула доба на Кременчуччині: пожежа та п'яні дебошири

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 236

Кошеня у підвальному люку, горів сухостій та п'яні водії за кермом

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 31 травня, о 13.32, у Кременчуці, на вулиці Занасипський шлях загорівся сухостій на відкритій території.

Того ж дня, о 19.50, у Кременчуці, на вулиці Небесної Сотні, рятувальники дістали кошеня з підвального вентиляційного люка.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на 5 осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.