Рівень води у Дніпрі у районі Кременчука за добу не змінився

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 169

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 1 червня у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,5 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що вчора, 31 травня, рівень води у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,5 метра.

Підтопленими залишаються три дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі — «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.