Ольга Ляхова з Кременчука здобула дві медалі на Командному чемпіонаті України

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Змагання з легкої атлетики відбулися у Львові

Днями у Львові відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. У змаганнях взяла участь кременчужанка Ольга Ляхова, яка завоювала дві медалі.

Наша спортсменка виграла дистанцію 1500 м за 4:26,04. Друге місце та третє місце посіли киянки Вікторія Ковба (4:28,17) та Анастасія Прокудіна (4:28,79).

Також Ольга стала другою у бігу на 800 м. Вона фінішувала з часом 2:05,57. Перемогла тут Наталія Прищепа з Рівненщини (2:05,48), а третє місце у представниці Донецької області Оксани Долинчук (2:08,28).

Нагадаємо, що до цього Ольга перемогла на міжнародному турнірі в Савоні на дистанції 800 метрів.