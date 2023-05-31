Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Кременчук

Ольга Ляхова з Кременчука здобула дві медалі на Командному чемпіонаті України

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 138

 

Змагання з легкої атлетики відбулися у Львові

Днями у Львові відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. У змаганнях взяла участь кременчужанка Ольга Ляхова, яка завоювала дві медалі.

Наша спортсменка виграла дистанцію 1500 м за 4:26,04. Друге місце та третє місце посіли киянки Вікторія Ковба (4:28,17) та Анастасія Прокудіна (4:28,79). 

Також Ольга стала другою у бігу на 800 м. Вона фінішувала з часом 2:05,57. Перемогла тут Наталія Прищепа з Рівненщини (2:05,48), а третє місце у представниці Донецької області Оксани Долинчук (2:08,28).

Нагадаємо, що до цього Ольга перемогла на міжнародному турнірі в Савоні на дистанції 800 метрів. 

Кременчужанка Ольга Ляхова виграла перший легкоатлетичний старт сезону
1
Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика біг Ольга Ляхова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх