На Полтавщині автомобіль збив 11-річну дитину: водій втік з місця ДТП

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Сьогодні, 31 травня, близько 9.30, у Лубнах, на вулиці Драгоманова сталася ДТП. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Легковик Ford Fusion, яким керував 74-річний місцевий чоловік, наїхав на 11-річну дівчинку та втік з місця пригоди. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Згодом поліція розшукала автомобіль та причетного до ДТП чоловіка.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо притягнення водія до відповідальності за залишення місця ДТП.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.