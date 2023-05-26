Кременчужанка Ольга Ляхова виграла перший легкоатлетичний старт сезону

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 309

Ольга Ляхова з Кременчука тріумфувала на дистанції 800 метрів. Наша спортсменка виграла перший турнір у рамках Континентального туру World Athletics, який відбувся в італійській Савоні. Ляхова перемогла з підсумковим результатом 2:01,79 хвилини.

До старту змагань головними конкурентками українки вважалися данка Аннемарі Ніссен та господарка турніру Серена Трояні. Та на фініші до трійки призерів потрапила лише кременчужанка.

Citta' Di Savona, біг на 800 м, жінки: