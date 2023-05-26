Курячі крильця на мангалі: рецепт для пікніка

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 252

Якщо вам потрібно швидко та бюджетно нагодувати велику компанію на природі, приготуйте курячі крильця на мангалі. Готуються нескладно і смажаться швидше, ніж шашлики

Складові: курячі крильця – 1 кг;

соєвий соус – 100 мл;

мед – 2 ст. л.;

часник – 3 зубчики;

олія – 2 ст. л;

сіль, чорний перець мелений. Приготування: Курячі крильця вимийте та обсушіть. Змішайте в мисці соус, мед, часник (вичавлений через прес), сіль, перець, влийте олію. Добре перемішайте. Викладіть у цей маринад крильця, перемішайте. Залиште маринуватися щонайменше на дві години, можна на ніч. Обсмажте на мангалі 25-30 хвилин, перевертаючи.

Автор: Мирослава Українська

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