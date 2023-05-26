Кременчуччина, схиливщись на коліна, провела загиблого воїна Олега Іщенка

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Вчора, 25 травня, Глобинська громада Кременчуцького району провела в останню путь військового, який загинув на російсько-українській війні, Олега Іщенка.

Народився Олег 29 листопада 1974 року у с. Великі Кринки, де промайнуло його дитинство, шкільні роки. Після закінчення школи пішов навчатися до Хорольського агропромислового коледжу, де опанував професію тракториста-механізатора. Відслуживши військову строкову службу повернувся в рідне село та розпочав свою трудову діяльність.

З початку повномасштабного вторгнення добровільно долучився до лав Збройних Сил України аби вигнати російську орду з рідної землі.

18 березня 2022 року був призваний по мобілізації. Служив у військовій частині А0335 на посаді стрілець-санітар.

Працьовитий та хазяйновитий, Олег мав золоті руки, за все брався, все вмів робити й з задоволенням виконував будь-яку роботу. Любив приготувати щось поїсти, і в нього завжди виходило дуже смачно. Любив людей, переживав і піклувався за свою сім’ю, за всіх родичів, за побратимів на фронті.

Рік і 2 місяці Олег Валентинович мужньо та самовіддано захищав наш сон та спокій. Брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту. Та, на жаль, бій за Бахмут став для нього останнім…

Олег Валентинович отримав тяжке поранення. Лікарі робили все можливе, аби врятувати його, але… 16 травня, в лікарні Дніпра наш земляк помер. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним Олега Іщенка. Вічна йому пам’ять та шана.