«Вони билися за Бахмут»: з російського полону повернувся військовий з Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 681

В Офісі Президента повідомили про звільнення з російського полону 106 військових

Україна повернула з російського полону 106 військових, це воїни з Бахмутського напрямку.

— Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку — 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них — герой нашої держави, — написав голова Офісу президент Андрій Єрмак.

На місці зустрічі військових побував журналіст з Кременчука Тарас Деркач, який повідомив, що один з військових житель Полтавщини.

— Чотири місяці полону закінчилися сьогодні. Він повернеться до своєї Полтавщини, до села Багачка Перша. Довгий шлях неволі завершився. Український воїн вдома — спустошення від пережитого, віра у майбутнє, — написав Тарас Деркач.