«Вони билися за Бахмут»: з російського полону повернувся військовий з Полтавщини

В Офісі Президента повідомили про звільнення з російського полону 106 військових
Україна повернула з російського полону 106 військових, це воїни з Бахмутського напрямку.
— Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку — 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них — герой нашої держави, — написав голова Офісу президент Андрій Єрмак.
На місці зустрічі військових побував журналіст з Кременчука Тарас Деркач, який повідомив, що один з військових житель Полтавщини.
— Чотири місяці полону закінчилися сьогодні. Він повернеться до своєї Полтавщини, до села Багачка Перша. Довгий шлях неволі завершився. Український воїн вдома — спустошення від пережитого, віра у майбутнє, — написав Тарас Деркач.
Крім живих військових, які пережили полон, додому повернули ще тіла загиблих воїнів.
Народний Герой України Юрій Ульшин з позивним «Грек» на своїх плечах ніс домовину з тілом загиблого побратима зі США:
— Ніс свого загиблого за Бахмут побратима зі США і на душі було двояко, дуже гірко... Він став пліч-о-пліч з нами Українцями боротися проти світового зла маsskaлєй, він загинув(((..., а «наші чоловіки» «Українці» повтікали за кордони, й більшість із них тихенько відсиджується, не шевеляться, не допомагають, відпочивають, підзаробляють, споживають пільги ... і чекають поки хтось вичистить його рідну землю і народ від чуми... Таких недоукраїнців треба позбавляти громадянства назавжди, бо це шашлі, які псують націю( Спочивай з миром Брате! Дякуємо! Ми — Переможемо!
Під час останнього обміну Україна повернула із російського полону 45 громадян — 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими раніше повідомив, що станом на 7 травня звільнено з російського полону понад 2300 українців.