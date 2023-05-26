У будинку в Кременчуці знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 322

Відомо, що чоловік тривалий час не відчиняв двері

Вчора, 25 травня, о 17.55, у Кременчуці, у провулку Південному, у будинку знайшли мертвого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Відомо, що чоловік тривалий час не відчиняв двері. Тож місцеві викликали поліцію, а поліція ДСНС. На місці працювала 16-а державна пожежно-рятувальна частина.

За допомогою лому рятувальники відкрили вікно будинку та надали доступ працівникам поліції. Тоді у будинку знайшли тіло.