Як минула доба на Кременчуччині: 6 домашніх насильств

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 65

П'яні дебошири, мертвий чоловік та котики на дереві

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 25 травня, о 13.15, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Бончука, котик виліз на дерево та не міг самостійно спустись. Місцеві викликали ДСНС, але котик спустився сам до їхнього приїзду. Те ж саме сталося, о 14.46, на вулиці Героїв Маріуполя.

Того ж дня, о 14.15, у Кременчуці, на вулиці Редутній сталося підгорання їжі. Гасила 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Також 25 травня, о 17.55, у Кременчуці, у провулку Південному у будинку знайшли мертвого чоловіка.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.