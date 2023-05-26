Як минула доба на Кременчуччині: 6 домашніх насильств

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 25 травня, о 13.15, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Бончука, котик виліз на дерево та не міг самостійно спустись. Місцеві викликали ДСНС, але котик спустився сам до їхнього приїзду. Те ж саме сталося, о 14.46, на вулиці Героїв Маріуполя.
Того ж дня, о 14.15, у Кременчуці, на вулиці Редутній сталося підгорання їжі. Гасила 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Також 25 травня, о 17.55, у Кременчуці, у провулку Південному у будинку знайшли мертвого чоловіка.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.
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