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У Кременчуці із 29 травня запрацюють 6 дитсадків (уточнено)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 881

 

Вони діятимуть на базі шкіл, де облаштувати укриття

У Кременчуці із 29 травня запрацюють 6 дитсадків, які діятимуть на базі шкіл, де облаштувати укриття. Відповідні рішення мають затвердити на сесії міської ради, яка відбудеться 26 травня. Вихованці та працівники дитсадків за потреби ходитимуть в укриття на території шкіл.

У Кременчуці освітній процес організують у змішаному режимі у ліцеї №4 «Кремінь», а також у закладах дошкільної освіти (яслах-садках) №18, 25, 28, 29 на умовах оренди приміщень, балансоутримувачем яких є Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь», із 29 травня 2023 року на час воєнного стану. Комісія, яка включає представника ДСНС, оглянула укриття у ліцеї №4, що на вулиці Університетській, 13, та визнала, що воно відповідає вимогам.

Також у змішаному режимі працюватиме гімназія №27 та заклади дошкільної освіти (ясла-садки) №41, 62 на умовах оренди приміщень, балансоутримувачем яких є Кременчуцька гімназія №27, що на проспекті Свободи, 104, із 29 травня 2023 року на час воєнного стану. Сховище у гімназії комісія теж оглянула і постановила, що воно відповідає вимогам.

Нагадаємо, Кременчук не отримав субвенції з державного бюджету на облаштування укриттів у школах.

Кременчужани отримали відповідь від МОН України на звернення щодо відкриття шкіл та садків
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Автор: Катерина Турубара
Теги: школи дитсадки укриття змішане навчання
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