Попередив браконьєрів про рейд: викрили службовця Держрибагентства

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 360 Коментарів: 1

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області встановили, що головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області розголосив зацікавленим особам інформацію, яку отримав у зв’язку з виконанням службових повноважень. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як повідомили в управлінні стратегічних розслідувань, державний службовець повідомив стороннім особам відомі йому дані про заплановані правоохоронними органами перевірки та рейди на водних об’єктах Полтавщини, розташованих на підконтрольній Управлінню Державного агентства меліорації та рибного господарства території.

За порушення вимог статті 43 Закону України «Про запобігання корупції» щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом відносно державного службовця складено адміністративний матеріал за ст.172-8 (Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень) Кодексу України про адміністративні правопорушення.