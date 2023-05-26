43-річний кременчужанин випав з другого поверху і помер

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25 травня, близько 21.20 у Кременчуці у кварталі 287 з вікна багатоквартирного будинку випав чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба поліції.

На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила особу загиблого. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік випав з другого поверху багатоповерхівки. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.