Які медичні послуги кременчужани можуть отримати без направлення лікаря

Усе більше медичних послуг і ліків в Україні можна отримати за тільки за направленнями та рецептами. Направлення лікаря є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно.
Водночас є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення.
За інформацією Національної служби здоров'я України, направлення не є обов’язковим у таких випадках:
Якщо залишились питання - телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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