Які медичні послуги кременчужани можуть отримати без направлення лікаря

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 726 Коментарів: 1

Перелік лікарів, до яких можна потрапити відразу

Усе більше медичних послуг і ліків в Україні можна отримати за тільки за направленнями та рецептами. Направлення лікаря є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно.

Водночас є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення.

За інформацією Національної служби здоров'я України, направлення не є обов’язковим у таких випадках:

отримання екстреної та первинної медичної допомоги;

звернення в амбулаторних умовах на консультацію до наступних лікарів: акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр, а також лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом;

консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;

отримання платних послуг.

Якщо залишились питання - телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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