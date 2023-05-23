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Де в Кременчуці 23 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 210

 

Готівкова гривня зміцнилась до валют в банках

У вівторок, 23 травня, готівкова гривня зміцнилась проти долара та євро в касах банків, на «чорному ринку» валюти залишаються стабільними.

На ранок курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 37,31-37,41 грн проти котирувань у 37,23-37,41 у понеділок.  

На цей же час «чорний» курс євро становив 40,63 - 40,83 грн проти курсу 40,62-40,88 грн за євро в понеділок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США — 37,15-37,55 грн (курс на 22 травня — 37,15-37,6 грн);
  • Євро — 40,225-40,9 грн (курс на 22 травня — 40,25-40,95 грн).

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують — по 37,05 грн,
  • продають — по 37,61 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Альянсі (37,30 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,37 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують — по 40,12 грн,
  • продають — по 40,99 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Укрексімбанку (40,50 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ТАСкомбанку (40,70 грн).

Злотий 

  • купують — по 8,50 грн,
  • продають — по 9,03 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Приватбанку (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (8,96 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 23.05.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,57 грн (був 39,51 грн);
  • злотий – 8,75 грн (був 8,73 грн).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: курс валют
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