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Футболісти «Кременя» розписали мирову з тернопільською «Нивою»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 322

 

Ще дві команди з Кременчуччини поступилися суперникам

Вчора, 22 травня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв у результативну нічию з тернополянами. А ось юнаки «Кремінь-2» напередодні поступився команді з Одеси. Цікво, що ще одна команда з Кременчуччини «Гірник-Спорт» поступився супернику й теоретично опускається у Другу лігу. 

«Кремінь» – «Нива» (Тернопіль) 2:2

Голи: Азізов 26, Матвєєв 56 - Дорошенко 3, Хруставка 77
«Кремінь»: Музичка, Азізов, Аркуша, Сидоренко, Агапов, Матвєєв, Фальковський (Касімов 85), Савіцький (Панчишин 70), Глоба (Молько 46), Галоян (Товкач 70), Вівдич (Трофимюк 63). Запасні: Слуцький, Кальчук, Віктор Пилипенко, Кіреєв. П’ятибрат. Головний тренер: Роман Локтіонов

«Нива»: Жупанський, Танчак, Демчук, Хруставка, Соколов, Дорошенко, Давидов, Різник, Бей (Тяпкін 58), Проців (Вольський 76), Галадей.
Запасні: Механів. Головний тренер: Сергій Атласюк

Попередження: Молько 50, Савіцький 61, Матвєєв 68 - Хруставка 16, Бей 35, Давидов 74, Дорошенко 79, Демчук 89, Соколов 90+4

«Реал Фарма» (Одеса) – «Кремінь-2» - 2:0

Голи: Барсуков 17, Попов 82
«Реал Фарма»: Стародубець, Фабер, Дмитрієв, Ладика, Колесников, Вареник, Пархоменко (Платунов 87), А.Лиховидов, Щербак (Попов 46), Барсуков, М.Лиховидов (Марченко 46). Запасні: Миргородський, Ратушняк, Мячин. Головний тренер: Андрій Пархоменко
«Кремінь-2»: Оксененко, Руднєв (Клепко 70), Гонтар (Купліванчук 80), Кур’яков, Ульянко, Кіреєв, Касімов (Владислав Пилипенко 64), П’ятибрат, Покась, Курило (Горобець 46), Заїченко (Стецюк 71). Запасний: Третяк. Головний тренер: Ярослав Здирко

Свій наступний і заключний матч у чемпіонаті «Кремінь-2» проведе вдома із запорізьким «Металургом-2». Базова дата матчу - 25 травня.

«Гірник-Спорт» у драматичній боротьбі поступився «Буковині»

«Гірник-Спорт» у драматичній боротьбі поступився чернівецький «Буковині». Команда Сергія Дірявки до останнього вела боротьбу у цьому матчі, аби заробити очки, але кінцівка зустрічі склалася на користь суперників. Про це повідомляє пресслужба «Гірник-Спорт».

Усі голи матчу були забиті у другому таймі. Рахунок відкрили «гірники» після влучного удару Радіона Посєвкіна, для якого це був дебютний гол у 14-му матчі сезону. Потім господарям поля вдалося двічі засмутити гравців «Гірника-Спорт». Питання можуть виникнути по другому голу, коли ворота горішньоплавнян вразив Михайло Сергійчук, який перебував на межі офсайда.

Після пропущених м’ячів команді Сергія Дірявки вдалося відновити рівновагу після голу Дениса Черниша на останній хвилині основного часу. Нічия цілком влаштовувала гостей та залишала шанси поборотися за виживання у VBET UA Перша, але «Буковині» вдалося вже на компенсованих хвилинах засмутити «гірників». Гол Ілля Скрипника не дав шансів «гірників» увезти хоча б очко із Чернівців.


Різниця «Гірника-Спорт» та ФСК «Маріуполь» у чотири очки збереглася і не дає шансів команді із Горішніх Планів залишити останній рядок таблиці VBET UA Перша, навіть у разі перемоги над маріупольцями в останньому матчі чемпіонату.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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