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Кременчук, Полтавщина

Ferrexpo виділяє 40 мільйонів гривень на ветеранську програму

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 219

 

Гроші спрямують на медичну й психологічну допомогу та реабілітацію захисників і захисниць, а також підтримку їхніх родин

Оголошено старт ветеранської програми на майже 40 млн грн для підтримки співробітників і співробітниць компанії Ferrexpo, яких було мобілізовано до лав Збройних Сил України та Сил оборони України.

Про це розповів голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус під час недільного благодійного забігу Ferrexpo Health Marathon.

- На сьогодні майже 700 працівників і працівниць захищають Україну. І ми щиро мріємо, що вони якнайшвидше повернуться до мирного життя, - зазначив він.

За словами Віктора Лотоуса, гроші, які виділяє керівництво компанії Ferrexpo, будуть направлені не тільки тим, хто зараз зі зброєю захищає нашу країну, не тільки ветеранам і ветеранкам, а і їхнім членам родин. За ці гроші можна буде пройти медичне обстеження, психологічну реабілітацію, оздоровлення у санаторних умовах, а також, за потреби, на зміну умов праці.

- Наша мета - зробити перехід від військової служби та воєнних потрясінь до мирного життя та праці більш комфортним і якнайшвидшим, - розповів очільник «ПГЗК».

У компанії також наголосили, що продовжують надавати суттєву гуманітарну підтримку Україні та її збройним силам.

- Від початку повномасштабного вторгнення, ми спрямували на ці потреби прямувавши на ці потреби майже 1 млрд грн, - заявив головний фахівець з корпоративних комунікацій Ferrexpo Владислав Мортіков.

 

Раніше ми писали, що у Полтавській облраді відбувся круглий стіл із найбільшими платниками податків області. З поміж підприємств кременчуцького району участь у зустрічі брали лише представники компанії Ferrexpo.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: forbes.ua
Теги: допомога ветерани допомога ЗСУ ветеранська програма Ferrexpo Віктор Лотоус
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