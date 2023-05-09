Футболісти МФК «Кремінь» 2013 виступили на турнірі Utmost Cup

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 206

Юні футболісти «Кремінь» 2013 виступили на всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Вихованці Станіслава Торубари виступили у Вінниці з 28 до 30 квітня, де взяли участь 32 команди. У запеклій боротьбі кременчуцька команда посіла 12 сходинку. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

«Синьо-білі» розпочали турнір у групі G з командами ДСШ-15 Київ, СК Темп ВЛ-16 Вінниця та Поділля Хмельницький.

Темп – Кремінь – 3:3

Кремінь – Поділля – 4:0

ДЮСШ-15 – Кремінь – 3:0

З другого місця «Кремінь» вийшов у Gold league у групу B, де зустрівся з ковалівським Колосом, Нивою Вінниця та Черніговом.

Кремінь – Нива – 1:0

Чернігів – Кремінь – 1:3

Колос – Кремінь – 5:1

Тут кременчуцька команда посіла 3 місце у турнірній таблиці й продовжила боротьбу за 9-12 місце: