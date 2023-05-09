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Кременчук, Здоров'я

Кременчужани можуть взяти участь у клінічних дослідженнях препарату від розсіяного склерозу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 326 Коментарів: 1

 

Випробування препарату проходить на базі Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського

На базі Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського триває набір на клінічні дослідження препарату IMU-838 (vidofludimus calcium) пацієнтів із рецидивуючим розсіяним склерозом, в тому числі з повторно-рецидивуючим та активним вторинним прогресуючим розсіяним склерозом за протоколом Р3-IMU-838-RMS-02 (кодове позначення: ENSURE-2). Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуці.

Критерії включення:

  • вік – 18-55 років;
  • EDSS оцінка від 0 до 5,5 (включно);
  • щонайменше 2 рецидиви за останні 24 місяці до рандомізації (або щонайменше 1 рецидив за останні 12 місяців до рандомізації).

Головний дослідник – завідувачка неврологічного відділення, лікар-невропатолог із великим стажем Ірина Миколаївна Піскунова.

Дослідження схвалено Державним експертним центром України та комісією з питань етики при Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Учасникам нададуть телефони лікарів, які спостерігають за групою цих пацієнтів, тож вони зможуть зв'язатися з медиками у будь-який час.

Платити за участь у дослідженні не потрібно. Для запису на консультацію щодо можливості включення у дослідження звертайтесь до координатора Анастасії за номером телефону +380637223452. Детальну інформацію про дослідження ви можете побачити на сайті Державного експертного центру.

За словами заступниці директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського Вікторії Виповської, дослідження препарату вже розпочалися, кілька пацієнтів беруть у ньому участь. Це вже не перші клінічні дослідження на базі цієї лікарні, їх проводять тут понад 10 років за різними профілями – пульмонологія, гастроентерологія, онкологія, ковід. Але через війну міжнародні організації здебільшого припинили співпрацю з Україною, адже порушилася логістика – результати досліджень та аналізів стало важче передати за кордон.

Як працюють клінічні дослідження? Компанія винайшла препарат (у цьому випадку від розсіяного склерозу), щоб довести його ефективність, набирають людей з усього світу. Певний час люди приймають препарат, за цей час здають аналізи, проходять обстеження. Якщо препарат діє, його реєструють як лікарський і продають. Якою буде тривалість випробувань, вирішує компанія, яка винайшла препарат, у залежності від його ефективності.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Перша міська лікарня дослідження препарат склероз
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Коментарі: 1

1 020
evil:
Сьогодні, 08:44

На міській раді досліджуйте. Там майже у всіх погано з пам'ятью після обрання. 


0 1

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