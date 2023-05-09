У Полтаві двоє чоловіків продавали проблемні автомобілі за підробленими документами

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 580

Також аферисти виготовляли для своїх замовників й інші документи з голографічними захисними елементами, зокрема посвідчення водія.

У Полтаві двоє місцевих мешканців продавали проблемні автомобілі за підробленими документами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що шахраї підшукували нелегальні автомобілі – «двійники», нерозмитнені, крадені та без реєстраційних документів, купували їх задешево, приводили до ладу та підробляли на них свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Після цього, з фіктивними номерними знаками, спільники виставляли авто на продаж на різних інтернет-платформах. Крім цього, аферисти виготовляли для своїх замовників й інші документи з голографічними захисними елементами, зокрема посвідчення водія.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків засоби для виготовлення підробних документів, печатки та штампи іноземних держав, номерні знаки, паспорт та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки, банківські картки та гроші.

Наразі ділкам оголосили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки вони понесуть кримінальне покарання.