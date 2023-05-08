У Горішніх Плавнях відбувся благодійний Ferrexpo Health Marathon: збирали на «Протези для Незламних»

Вчора, 19:31 Переглядів: 305

Близько 500 учасників і учасниць задонатили майже 100 тис. грн на підтримку українських ветеранів та ветеранок, які втратили кінцівки на війні

Сонячного недільного ранку 7 травня біля готелю «Ольвія» у Горішніх Плавнях почали збиратися жителі та гості міста - учасники благодійних забігів для підтримки українських ветеранів та ветеранок у рамках Ferrexpo Health Marathon, а також їхні вболівальники.

До 4 травня усі охочі мали змогу зареєструватися на цей забіг і задонатити на підтримку незламних онлайн. Безпосередньо перед забігами також реєстрували учасників і стояла скринька для донатів. Тут же можна було випити води та розв'язати організаційні питання.

Участь у забігові взяли мешканці Горішніх Плавнів, Кременчука, Полтави, Києва, вимушені переселенці з Краматорська, Бахмута, Донецька та інших українських міст, пенсіонери та військові. Всього близько 500 учасників і учасниць.

За словами організаторів, завдяки донатам учасників учасниць, під час заходу було зібрано майже 100 тис. грн. У компанії Ferrexpo пообіцяли подвоїти цю суму.

На початку заходу ведуча розповіла, що за ініціативи львівського Національного центру реабілітації «Незламні» спільно з благодійною платформою dobro.ua триває благодійний проєкт «Протези для Незламних», у межах якого вдасться забезпечити найкращими у світі біонічними протезами щонайменше пів сотні українців, які постраждали від війни.

- У межах «місяця здоров'я», ми проводимо благодійний забіг для підтримки українських ветеранів і ветеранок. Ми хочемо привернути увагу на потреби людей, які втратили кінцівки та отримали мінно-вибухові травми. Головна мета сьогоднішнього забігу — збір коштів на протези для тих, хто цього потребує, - зазначила ведуча.

Сьогоднішні події не дають спати кожному свідомому українцю. Сьогодні ми як ніколи маємо допомагати нашій державі, нашим захисникам і захисницям, які щодня стоять на варті нашого спокою, захищаючи рідну країну. Але, на жаль, багато з наших Героїв вже ніколи не повернуться додому. Вони віддали своє життя за Волю, Свободу, Незалежність та Цілісність України.

Хвилиною мовчання вшанували всіх, чиє життя забрала ця несправедлива, жорстока війна РФ проти України.

- Ми пишаємося нашим Збройними Силами України та дякуємо за мужність, стійкість та міцність. Слава Україні! Героям Слава! - лунало над набережною та водами Дніпра й затоки Барбара.

Після цього від імені організаторів і міської влади до учасників забігу й вболівальників звернулися голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус і перший заступник горішньоплавнівського міського голови Олександр Чуприна.

Очільник містоутворювального підприємства подякував усім, хто долучився до благодійного забігу, та попри всі складнощі та небезпеки зібрався заради спільної мети. А також подякував Збройним Силам України, які дають можливість горішньоплавнянам займатися спортом і працювати.

- Нещодавно компанія Ferrexpo оголосила «Місячник здоров'я», і мені приємно бачити як дуже багато моїх колег долучилися до Health Marathon та інших ініціатив, які проходять через мережі соціальної підтримки. Сьогодні ви будете бігти заради підтримки Незламних. Всі кошти, які будуть зібрані вами та іншими жителями Горішніх Плавнів, будуть подвоєні коштом компанії Ferrexpo й направлені на підтримку ветеранів і ветеранок, які втратили кінцівки через російську агресію, - зазначив Віктор Лотоус.

Після розминки почалися старти. Спочатку 5 км, потім 3 км і 1 км. На кожну дистанцію вибігали як «одинокі» учасники та учасниці, так і групи друзів і колег, а також родинні «колективи».



Серед учасників забігу на 5 км був і Олександр, який воював у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Раніше він займався бігом. І хоча до повномасштабного вторгнення бігав півмарафони, все ж зараз було тяжкувато. Чоловік розповів, що взяв участь у забігові для того, щоб підтримати побратимів, які були поранені.

- Для мене було найстрашнішим підірватися на міні, щоб втратити кінцівки. Жити потім з цим дуже важко. Тому захотілося підтримати донатом. Окремо хочу подякувати нашим міським волонтерам. Вони дуже допомагали. Ми на передовій це дуже цінуємо. Всі ці речі, смаколики, дитячі малюнки дуже підтримують бойовий настрій. А без дронів, рацій та інших «іграшок» від волонтерів, уже давно був би гаплик Україні, - зазначив Олександр.

А ще серед фінішерок Ferrexpo Health Marathon була й чи не найменша учасниця - Варвара Кибкало, якій за тиждень виповниться рік, і яка разом із батьками взяла участь у цьому важливому благодійному заході.

- Ми вирішили підтримати цей проєкт «Протези для Незламних», тим самим подякувати нашим воїнам і нашому місту. Ми чесно пройшли всю дистанцію, правда з двома піт-стопами на підкріпитися та подрімати, - розповіла мати дівчинки Кибкало.

Усі, хто брав участь у забігові на всіх трьох дистанціях отримали футболки, всі фінішери та фінішерки отримали медалі. Переможці отримали ще й призи від Ferrexpo.