Путін – це сучасний Гітлер: з цим твердженням згодні 94% українців, а 6% у цьому сумнівається

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Українські соціологи провели соцопитування, за результатами якого 94% респондентів погодились з твердженням, що Путін є сучасним Гітлером. Про такі результати соцопитування повідомляє Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Соцопитування було проведене Фондом з 23 по 30 березня 2023 року спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Найбільше з твердженням про те, що Путін є сучасним Гітлером, погоджуються на Заході (89,3% повністю згодні, 6,3% скоріше згодні). У Центрі з цим повністю згодні 81,9%, а скоріше згодні - 12,1%.

На Сході України повністю підтримують таку думку 78,2%, скоріше підтримують - 13,9%. На Півдні відповідно - 72,9% та 21%.

Соціологи підкреслюють, що, попри високий рівень підтримки Сил оборони України та засудження російських злочинів агресії, окупації та геноциду, частина громадян залишається вразливою до російського впливу.

Зокрема, станом на березень 2023 року, майже 12% опитаних не вважають Революцію Гідності справедливим повстанням народу, а 11% не впевнені у своєму ставленні до подій 2013–2014 років.