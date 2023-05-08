В області готові фінансово долучитися до облаштування укриттів навчальних закладах

Область готова долучитися до фінансування робіт з облаштування укриттів у навчальних закладах області. Про це сьогодні, 8 травня, під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Дмитро Лунін також нагадав, що минулого тижня до області як субвенція надійшло майже 55 млн гривень на будівництво, реконструкцію й капремонт укриттів у закладах загальної середньої освіти.
В ОВА «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що зараз збирають інформацію щодо розподілу коштів по громадах. Інформацію пообіцяли надати згодом.
На облаштування укриттів в навчальних закладах Кременчука виділили 3,2 млн гривень
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