В області готові фінансово долучитися до облаштування укриттів навчальних закладах

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Минулого тижня також надійшла субвенція з державного бюджету у розмірі 55 млн гривень

Область готова долучитися до фінансування робіт з облаштування укриттів у навчальних закладах області. Про це сьогодні, 8 травня, під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Хочу наголосити: якщо буде потреба, будемо розглядати питання фінансування робіт з обласного бюджету, бо питання захисту - пріоритет», - сказав він.

Дмитро Лунін також нагадав, що минулого тижня до області як субвенція надійшло майже 55 млн гривень на будівництво, реконструкцію й капремонт укриттів у закладах загальної середньої освіти.

В ОВА «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що зараз збирають інформацію щодо розподілу коштів по громадах. Інформацію пообіцяли надати згодом.

На облаштування укриттів в навчальних закладах Кременчука виділили 3,2 млн гривень



