Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 9 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 9 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Софії Перовської, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 132/2;
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2, 4;
- пров. Чередницький, 4;
- пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 7-101;
- вул. Героїв Маріуполя, 51-107;
- вул. Європейська, 70, 76, 76А, 76Б;
- вул. Миру, 4А.
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