Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 20:00 Переглядів: 487

У вівторок, 9 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Софії Перовської, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 132/2;

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2, 4;

пров. Чередницький, 4;

пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: