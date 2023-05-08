В Агентстві місцевих доріг розповіли, які дороги відремонтують цього року на Полтавщині

Вчора, 21:01 Переглядів: 458

У 2023 році відновили фінансування дорожнього фонду

Цього року на Полтавщині планують відремонтувати 23 км доріг та 5 штучних споруд. Як повідомив під час апаратної наради в обладміністрації перший заступник директора Агентства місцевих доріг Андрій Заїка, цього року працюватимуть у рамках бюджету.

«Цього року відновили фінансування дорожнього фонду, кошти надходять щомісяця згідно з розписом. Минулого року кошти не виділялися, - сказав Андрій Заїка.

За його даними, цього року на ці цілі витратять 1,14 млрд гривень. З них 949,4 млн гривень - кошти державного дорожнього фонду, 193,4 - кредитне фінансування.

З них 900 млн гривень піде на масштабні ремонти:

Н-12 – Мала Рублівка – Рунівщина – М-03

Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч

Миргород – Велика Багачка – Байрак – Поділ

Чорнухи – Лубни, а також 5 штучних споруд

Також майже 190 млн гривень піде на на експлуатаційне утримання доріг.

Андрій Заїка зазначив, що цього року 35 територіальних громад області доєдналися до ремонту доріг та фактично перерахували 122,75 млн гривень співфінансування.

На сторінці Агентства місцевих доріг опублікований рейтинг з 30 громад, де зазначені суми співфінансування. Кременчуцької громади у цьому переліку немає.



