Гібіскус, барбарис, троянди: у сквері Energy на Молодіжному створюють новий квітник

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Працівники «Благоустрою Кременчука» проводять тут культивацію та підживлення ґрунту

Цього тижня озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» працюють над реставрацією витоптаних ділянок у сквері Energy на Молодіжному, створюючи новий квітник, повідомляє мерія.

Працівники комунального підприємства проводять тут культивацію та підживлення ґрунту. Висаджують квіти: гібіскус, кизильник, брусницю, гортензію, хосту, горобинник, троянду, барбарис, вівсяницю, просо.

Роботи з благоустрою виконують також в інших відпочинкових зонах, зокрема, на бульварі Українського Відродження та на вулиці Академіка Маслова.

Працівники «Благоустрою Кременчука» звертаються до жителів міста з проханням цінувати працю озеленювачів, не витоптувати газони та бережно ставитися до створених ними квітників.