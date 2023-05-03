Капітан та вихованці хокейного клубу «Кременчук» виступили на чемпіонаті світу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 198

У Таллінні Естонія відбувся чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1B. У складі збірної України виступив капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька. Він відіграв усі 5 матчів. Віталій закинув дві шайби у матчах зі збірною Естонії та Японії, а також віддав передачу у матчі з Нідерландами.

Ще двоє вихованців ХК «Кременчук» виступили за юнацьку збірну України в дивізіоні 1А. збірна України U 18 зіграла в Анже Франція заключний матч чемпіонату світу. Щоб залишитися в другому ешелоні - необхідно було не програти Японії в основний час, що й зробили наші гравці.

У складі збірної виступило двоє вихованців хокейного клубу «Кременчук» - нападники Іван Сафронов та Микита Яловий (обидва - Esmark Stars U16 AAA, 2006 р.н.). Хлопці відіграли усі матчі, а у грі з Францією Микита Яловий забив переможний буліт.

Зауважимо, що у розширеному списку також був ще один вихованець «Кременчука» воротар Роман Батіг («Кралове Пісек» U17, Чехія, 2006 р.н.).