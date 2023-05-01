На Полтавщині наповнюють перелік дозволених пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

В обласній військовій адміністрації стверджують, що охорона нерухомої культурної спадщини Полтавщини є пріоритетом
Сьогодні, 1 травня, у Полтаві, під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації обговорили заходи зі збереження об’єктів культурної спадщини Полтавщини. У 2023 році в області триватиме робота з наповнення переліку пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Станом на початок 2023 року загальна кількість об’єктів і пам’яток культурної спадщини Полтавщини налічує 3 059 об’єктів:
За словами директорки департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації Ірини Удовиченко, їхня охорона лишається пріоритетним напрямом роботи.
Основним завданням та важливим кроком для збереження об’єктів культурної спадщини є укладання охоронних договорів. Ці функції делеговані сільським, селищним, міським територіальним громадам.
Наразі уклали охоронні договори майже на всі об’єкти та подали їх на погодження Кременчуцька, Котелевська, Оржицька, Чутівська територіальні громади. В інших громадах ведеться робота в цьому напрямі.
Серед об’єктів культурної спадщини Полтавщини є такі, що підпадають під вимоги Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
У зв’язку з цим є необхідність визнати їх такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (наприклад, пам’ятні знаки борцям за владу Рад, пам’ятні знаки комсомольцям 20-х років тощо).
До Міністерства культури та інформаційної політики України надіслано клопотання щодо зняття з обліку 164 об’єктів культурної спадщини, зокрема 88 могил борцям за встановлення радянської влади.
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