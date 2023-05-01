На Полтавщині наповнюють перелік дозволених пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

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В обласній військовій адміністрації стверджують, що охорона нерухомої культурної спадщини Полтавщини є пріоритетом

Сьогодні, 1 травня, у Полтаві, під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації обговорили заходи зі збереження об’єктів культурної спадщини Полтавщини. У 2023 році в області триватиме робота з наповнення переліку пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Кількість об'єктів і пам’яток культурної спадщини у Полтавській області

Станом на початок 2023 року загальна кількість об’єктів і пам’яток культурної спадщини Полтавщини налічує 3 059 об’єктів:

національного значення - 90;

місцевого значення - 1 935;

щойно виявлені об’єкти - 1 034.

За словами директорки департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації Ірини Удовиченко, їхня охорона лишається пріоритетним напрямом роботи.

- Минулого року до переліку об’єктів культурної спадщини області внесли 370 щойно виявлених об’єктів. Міністерством культури та інформаційної політики України до Державного реєстру нерухомих пам’яток України внесено 13 об’єктів культурної спадщини за категорією місцевого значення, – зазначила Ірина Удовиченко.

Основним завданням та важливим кроком для збереження об’єктів культурної спадщини є укладання охоронних договорів. Ці функції делеговані сільським, селищним, міським територіальним громадам.

Наразі уклали охоронні договори майже на всі об’єкти та подали їх на погодження Кременчуцька, Котелевська, Оржицька, Чутівська територіальні громади. В інших громадах ведеться робота в цьому напрямі.

Заборонені пам'ятки

Серед об’єктів культурної спадщини Полтавщини є такі, що підпадають під вимоги Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

У зв’язку з цим є необхідність визнати їх такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (наприклад, пам’ятні знаки борцям за владу Рад, пам’ятні знаки комсомольцям 20-х років тощо).

До Міністерства культури та інформаційної політики України надіслано клопотання щодо зняття з обліку 164 об’єктів культурної спадщини, зокрема 88 могил борцям за встановлення радянської влади.