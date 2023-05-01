Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 2 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Юрія Таптунова, 1;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 7-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Троїцька, 5, 7/5;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г;

вул. Бетонна, 15А-114;

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

просп. Свободи, 154, 156.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Східна, 28, 36.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Театральна, 22;

вул. Українська, 4-10.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. А. Ізюмова,

Бажана,

Б. Чичибабіна,

Б. Урбанського,

В. Симоненка,

В. Винниченка,

Газопровідна,

Гетьманська,

Д. Галицького,

І. Сікорського,

Козацька,

Кропивницького,

Експресівська,

Розмислова,

Рокитнянська,

Полковника Оксанченка,

просп. Полтавський.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів: