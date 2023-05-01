Двоє велоспортсменів з Кременчука завоювали «бронзу» у Києві

28 квітня у Києві відбувся Відкритий чемпіонат міста з маунтінбайку. Серед понад 100 велогонщиків змагалася команда з Кременчука. У запеклій боротьбі двоє спортсменів завоювали бронзові нагороди, ще кілька спортсменів були у кроці від п'єдесталу.

– Голосіївський парк дуже видовищне місце для проведення велоперегонів. Відзначається технічною дистанцією з крутими спусками та кількома важкими підйомами. Сонячна погода, доброзичливість до нашої команди організаторів, учасників та суддів сприяла нашим хлопцям та дівчатам у настрої на змагання.

У запеклій боротьбі Євген Лемещенко (КДЮСШ «Авангард» – спортивний ліцей Піддубного) 3-є місце, Максим Троян – 5 (КДЮСШ «Авангард»). Дівчата змагалися зі старшою віковою категорією та вибороли: Катерина Троян 3-є місце, Дар'я Яценко – 4 (КДЮСШ «Авангард», тренер команди Юрій Митяй). Подяка за технічну підтримку Троян Олександру.

Від учасників та організаторів окрема подяка Збройним Силам та підрозділам ППО, завдяки яким наші спортсмени змогли змагатися у спортивній боротьбі, - розповів «Телеграфу» тренер Юрій Митяй.