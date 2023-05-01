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Україна програла в судах своїм пенсіонерам вже 43 мільярдів гривень – вони вимагають виплат

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 304 Коментарів: 1

 

Лише військовим пенсіонерам держава за рішеннями судів заборгувала близько 22 мільярдів гривень

В Україні за рішенням судів пенсіонерам мають виплатити 43,1 мільярда гривень. Це загальна сума по понад 330 тисяч програних судових справ. Про це повідомляє ЕП із посиланням на лист першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна Кабміну.

Останні роки багато пенсіонерів почали звертатися з позовами до судів та вимагати перерахунку своїх пенсій. У багатьох випадках позивачі вигравали судові справи – суди не просто зобов'язували державу виплачувати збільшений розмір пенсій, а й зобов'язували ПФУ здійснити перерахунок пенсій за попередні місяці та роки та виплатити цю суму.

За підрахунками Міністерства фінансів станом на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд грн по 333,4 тисячі програних справ. Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 млрд грн.

У листі першого заступника міністра фінансів зазначається, що є високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди щодня ухвалюють нові рішення не на користь держави.

Нагадаємо, що за даними Opendatabot, у першому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. У Полтавській області розмір середньої пенсії – 5097 грн.

В Україні п’ятий рік недоплачують військовим пенсіонерам: як можна збільшити виплати удвічі
Як пенсії військовим збільшили, щоб їх зменшити, чому справедливість не відновили та чи можна це зробити
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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії пенсіонери перерахунок суд судове рішення ПФУ
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 11:40

Треба було справедливо нараховувати пенсії, а не шукати лазєйки, щоб призначати занижені пенсії для того щоб можновладцям та прокурорам з суддями призначати захмарні зарплати та пенсії. А тепер нічого жалітись на те, що нехватає грошей. Розумію, що зараз війна, але людям треба платити справедливі пенсії ще задовго до війни. А то виходить, що приміром, вчителі які пішли на пенсію до 2014-го за 40-річний стаж до сих пір отримують пенсії менші ніж 3000 грн. А військові які йшли на пенсію на початку 2000-х, не кажучи про тих хто пішов ще раніше і ті, що пішли після 2018 пенсії різняться в рази! 


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